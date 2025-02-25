Tesla розширює виробництво в Німеччині, поглинаючи активи Manz

Американська Tesla Inc. погодилася придбати частину активів німецької компанії Manz AG, яка спеціалізується на автоматизації виробництва.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається ,що Manz подала заяву про банкрутство в грудні після фінансових труднощів, спричинених спадом на ринку.

Tesla Automation, яка вже має три виробничі майданчики в Німеччині, інтегрує у свої операції завод Manz у Ройтлінгені. Також компанія працевлаштує понад 300 співробітників та отримає рухоме майно підприємства. Водночас близько 100 працівників Manz втратять роботу.

Німецька компанія вклала значні кошти у розробку технологій для виробництва акумуляторних батарей, однак падіння продажів і зростання збитків змусили її припинити діяльність.

Ця угода є частиною стратегії Tesla щодо посилення позицій у Німеччині, оскільки компанія зіштовхнулася зі спадом попиту на електромобілі в Європі.

Нагадаємо:

Минулого місяця продажі Tesla Inc. впали на 45% по всій Європі, в той час, як конкуренти-автомобілебудівники спостерігали сплеск попиту на електромобілі.

В Японії розробили плани для компанії Tesla Ілона Маска інвестувати в автомобільний концерн Nissan, що переживає кризу, після провалу переговорів про злиття з компанією-конкурентом Honda.