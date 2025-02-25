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Tesla розширює виробництво в Німеччині, поглинаючи активи Manz

Олексій Артемчук — 25 лютого, 18:17
Tesla розширює виробництво в Німеччині, поглинаючи активи Manz
Getty Images

Американська Tesla Inc. погодилася придбати частину активів німецької компанії Manz AG, яка спеціалізується на автоматизації виробництва.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається ,що Manz подала заяву про банкрутство в грудні після фінансових труднощів, спричинених спадом на ринку.

Tesla Automation, яка вже має три виробничі майданчики в Німеччині, інтегрує у свої операції завод Manz у Ройтлінгені. Також компанія працевлаштує понад 300 співробітників та отримає рухоме майно підприємства. Водночас близько 100 працівників Manz втратять роботу.

Німецька компанія вклала значні кошти у розробку технологій для виробництва акумуляторних батарей, однак падіння продажів і зростання збитків змусили її припинити діяльність.

Ця угода є частиною стратегії Tesla щодо посилення позицій у Німеччині, оскільки компанія зіштовхнулася зі спадом попиту на електромобілі в Європі.

Нагадаємо:

Минулого місяця продажі Tesla Inc. впали на 45% по всій Європі, в той час, як конкуренти-автомобілебудівники спостерігали сплеск попиту на електромобілі.

В Японії розробили плани для компанії Tesla Ілона Маска інвестувати в автомобільний концерн Nissan, що переживає кризу, після провалу переговорів про злиття з компанією-конкурентом Honda.

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