В Японії запрошують Tesla інвестувати в Nissan на тлі глибокої кризи автовиробника

В Японії розробили плани для компанії Tesla Ілона Маска інвестувати в автомобільний концерн Nissan, що переживає кризу, після провалу переговорів про злиття з компанією-конкурентом Honda.

Про це пише Financial Times.

Нову пропозицію, очолювану колишнім членом правління Tesla Хіро Мізуно, підтримують екс-прем'єр-міністр Йосіхіде Суга і його колишній помічник Хірото Ізумі. Кілька членів правління Nissan знають про цю ініціативу.

Група сподівається, що Tesla стане стратегічним інвестором, оскільки, за словами цих людей, найбільший у світі виробник чисто електричних автомобілів зацікавлений у придбанні заводів Nissan у США. Заводи допомогли б йому збільшити внутрішнє виробництво у відповідь на тарифні погрози Дональда Трампа.

Nissan має два складальні заводи в штатах Теннессі та Міссісіпі із загальною річною потужністю близько 1 млн автомобілів, але у 2024 році там було вироблено лише 525 000 одиниць.

План зближення з Tesla з'явився після того, як Nissan відмовився від пропозиції Honda про злиття вартістю 58 млрд дол, що викликало побоювання, що третій за величиною автовиробник Японії може потрапити в іноземні руки.

Пропозиція передбачає створення консорціуму інвесторів, найбільшим з яких є компанія Tesla, але також передбачає можливість міноритарної інвестиції з боку Foxconn, щоб запобігти повному поглинанню компанії постачальником Apple.

Акції Nissan зросли на 11,5% в Токіо після того, як FT повідомила про ці плани.

В останні тижні Nissan розпочав власний пошук стратегічного партнера в технологічній індустрії, причому деякі члени ради директорів пропонують Tesla і Apple як ідеальні цілі.

У п'ятницю агентство Moody's знизило кредитний рейтинг Nissan до "сміттєвого".

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Нагадаємо:

Honda готова відновити переговори про поглинання з метою створення четвертого за величиною виробника автомобілів у світі, якщо генеральний директор Nissan Макото Учіда піде у відставку.

Honda та Nissan офіційно завершили переговори про злиття, які були розпочаті в грудні 2024 року з метою створення спільної холдингової компанії до 2026 року.

Акції Nissan Motor Co. впали найбільше з часу серпневого обвалу ринку на тлі волатильності, оскільки увага інвесторів змістилася на умови запланованої угоди автовиробника з Honda Motor Co.