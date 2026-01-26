Тепловики вимагають відшкодувати 60 мільярдів гривень різниці в тарифах

Оператори критичної інфраструктури вимагають від уряду відшкодувати теплопостачальним підприємствам понад 60 мільярдів гривень різниці в тарифах на тепло.

Про це йдеться у заяві Асоціації операторів критичної інфраструктури.

Асоціація звернулася до уряду та прем'єр-міністерки Юлії Свириденко з вимогою відшкодувати теплопостачальним підприємствам понад 60 млрд грн різниці в тарифах на тепло та заборонити примусово стягувати кошти з підприємств теплокомуненерго за позовами постачальників газу та електроенергії в умовах воєнного стану.

"Блокування рахунків теплопостачальних підприємств з боку НАК "Нафтогаз України" стане "останнім цвяхом" для опалювального сезону, бо призведе до повної зупинки теплопостачання по всій країні", – запевняють у асоціації.

Як інформують в асоціації, на сьогодні заблоковані рахунки понад 50 підприємств теплокомуненерго з регіонів, де ситуація з електро- та теплопостачанням без перебільшення критична, ще десятки компаній – на межі блокування.

Тепловики зауважують, що причинами заборгованості підприємств перед НАК "Нафтогаз України" є неринкові тарифи на тепло на рівні 2021 року.

"З того часу собівартість складових для виробництва тепла зросла у 2–3 рази, а також заборгованість компенсації різниці в тарифах, яка вже перевищила 60 млрд грн", – пояснюють у асоціації.

"Нині тарифи на тепло покривають у середньому 60% реальних витрат підприємств, а подекуди – лише 34%", – наголошують у асоціації.

"У розпал такої суворої зими та під час регулярних масованих атак росії на об'єкти критичної інфраструктури блокування рахунків ТКЕ паралізує роботу теплопостачальних підприємств та призведе до катастрофічних наслідків", – говориться у повідомленні.

Ідеться про брак коштів на аварійні ремонти, зарплати працівникам, які здійснюють аварійно-відновлювальні роботи, сплати податків та зборів.

"Тепловики запевняють у готовності до спільної роботи з урядовцями, народними депутатами та регулятором для підготовки таких рішень, "які не допустять фінансового колапсу теплопостачальних підприємств та стабілізують ситуацію", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Національний банк України прогнозує, що у 2026 році тарифи на комунальні послуги для населення, зокрема на електроенергію, газ та опалення, почнуть поступово зростати. До кінця 2025 року тарифи залишатимуться стабільними завдяки мораторію на підвищення, однак вже з наступного року можливе їх зростання, зазначив раніше НБУ.

Раніше Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг зберегла тариф на теплову енергію київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 комунального підприємства "Київтеплоенерго" для побутових споживачів столиці на діючому рівні 969,89 грн/Гкал на період дії воєнного стану та шести місяців після його завершення.

Також повідомлялося, що 1 січня ДАТ "Чорноморнафтогаз" втрачає спецзахист від примусового стягнення коштів з боку кредиторів, якщо Верховна Рада не ухвалить нового рішення.