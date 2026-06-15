Боротьба за "аудиторію у вітальні": Fox купує стрімінгову компанію Roku

Компанія Fox Corp., материнська компанія Fox News та телевізійної мережі Fox, заявила, що придбає стрімінгову компанію Roku в рамках угоди на суму 22 мільярди доларів.

Про це пише New York Times.

"У разі схвалення ця угода, що передбачає оплату готівкою та акціями, забезпечить Fox Corp. доступ до понад 100 мільйонів домогосподарств, які переглядають контент за допомогою пристроїв на базі Roku, чиї характерні чорно-фіолетові пульти дистанційного керування є звичним явищем у вітальнях по всьому світу", – зазначає видання.

За словами генерального директора Fox Corp Лаклана Мердока, ця угода поєднує "найцінніший портфель контенту в прямому ефірі у сфері споживання відео з провідною стрімінговою платформою, через яку його переглядає Америка".

New York Times пише, що акції Fox впали на 14 відсотків під час ранкових торгів.

Угода, яку планується укласти наступного року, є останньою в серії кроків, організованих паном Мердоком, щоб позиціонувати компанію для охоплення клієнтів, які відмовляються від традиційного телебачення.

У 2020 році Fox придбала Tubi, швидкозростаючий безкоштовний стрімінговий сервіс, за 440 мільйонів доларів.

Минулого року компанія запустила Fox One, стрімінговий сервіс, що об'єднав контент Fox News та інших телемереж компанії в одному додатку. До цього додасться Roku, що має власний каталог шоу та великий рекламний бізнес.

Нагадаємо:

Американська кіностудія Fox Entertainment інвестувала в українську ІТ-компанію Holywater, яка створює вертикальні мікродрами із використанням ШІ.

Джеймс Мердок через компанію Lupa Systems купує приблизно половину компанії Vox Media, що є значним розширенням присутності в американських ЗМІ для молодшого сина гіганта медіабізнесу Руперта Мердока.

Раніше компанія Netflix оголосила про плани придбати студію та стримінговий бізнес Warner Bros. Discovery. В угоді активи оцінюють у 82,7 млрд доларів, включаючи борги.