Після юридичної битви Paramount нарешті придбала Warner Bros. Discovery: нова компанія, Skydance, об'єднує голлівудські студії, стрімінгові сервіси та кабельні мережі.

Про це пише The New York Times.

Paramount завершила угоду з придбання Warner Bros. Discovery, забезпечивши Девіду Еллісону контроль над величезною медіа-імперією з найціннішими активами Голлівуду.

"Угода миттєво виводить об'єднану компанію, тепер названу Skydance, на передові позиції серед конкурентів поряд з такими стрімінговими гігантами, як Netflix і YouTube, вона лише трохи позаду таких велетнів, як Disney і Amazon", – говориться у публікації.

У вівторок вранці у головному офісі CNN у Манхеттені монітори раптово прикрасили корпоративним логотипом Skydance. Девід Еллісон також запланував зустріч у форматі "town hall" у вівторок вдень, щоб звернутися до всієї компанії, розповідає видання.

"Еллісон вирвав Warner Bros. Discovery у суперника, Netflix, після місяців боротьби, що спонукала його зробити дев'ять пропозицій щодо компанії. Вона була створена всупереч запереченням коаліції генеральних прокурорів штатів, які подали позов, щоб заблокувати угоду з антимонопольних підстав", – говориться у публікації.

Цей позов врешті-решт було врегульовано після того, як генеральні прокурори домоглися низки поступок, включаючи створення ради редакційної незалежності для захисту цілісності CNN та обіцянки Еллісона витратити додаткові 1,5 мільярда доларів на фільми протягом наступних п'яти років.

"Сотні інсайдерів Голлівуду заявили, що угода різко консолідує корпоративну владу, що призведе до втрати робочих місць і подальшої стагнації в Голлівуді. Skydance стверджує, що злиття є необхідною противагою великим технологіям", – пише NYT.

Нагадаємо:

Раніше компанія Paramount Skydance Corp. досягла мирової угоди з Каліфорнією та іншими штатами, які подали позови з метою заблокувати заплановане придбання Warner Bros. Discovery Inc.

Компанія Paramount Skydance погодилася призупинити злиття з Warner Bros. Discovery до 1 червня 2027 року через антимонопольний позов генеральних прокурорів 12 штатів США.

Спочатку Warner Bros. хотіла придбати компанія Netflix – вона оголосила про свої плани 5 грудня 2025 року.

В січні 2026 року Paramount хотіла завадити злиттю WB та Netflix, але остання підвищила свою пропозицію та зробила її готівковою, аби "перебити" пропозицію Paramount.

Наприкінці лютого 2026 року Netflix відмовилася від своєї пропозиції купити Warner Bros Discovery, відкривши шлях Paramount Skydance до перемоги в багатомісячній боротьбі за одну з найвідоміших студій Голлівуду.