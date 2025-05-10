Техас уклав "мирову" з Google на суму $1,38 мільярдів

Компанія Google погодилася виплатити 1,375 мільярда доларів в рамках угоди, досягнутої зі штатом Техас через звинувачення в порушенні конфіденційності даних користувачів.

Про це заявив у п'ятницю генеральний прокурор штату Техас Кен Пакстон, повідомляє Reuters.

Угода врегульовує два судові позови, які стосувалися трьох продуктів, що нібито порушували техаські закони про захист прав споживачів.

"У Техасі великі технології не стоять над законом. Протягом багатьох років Google таємно відстежував пересування людей, приватні пошукові запити і навіть їхні голосові дані та геометрію обличчя за допомогою своїх продуктів і сервісів. Я дав відсіч і переміг", - сказав Пакстон у своїй заяві.

При цьому, деталі угоди не розголошуються.

У Google заявили, що угода врегульовує претензії, що стосуються інкогніто, історії місцезнаходжень і звинувачень, пов'язаних з біометричними даними. Компанія не визнала жодних правопорушень.

У 2022 році Пакстон двічі подавав до суду на Google, стверджуючи, що компанія збирала у жителів Техасу дані про геометрію їхніх облич і голосові відбитки без отримання належної згоди.

Він також стверджував, що компанія відстежувала місцезнаходження користувачів навіть тоді, коли вони думали, що вимкнули цю функцію, і вводила користувачів в оману щодо режиму інкогніто, який має на меті забезпечити приватний перегляд веб-сторінок.

За словами представника Google, врегулювання не вимагає внесення змін до продукту.