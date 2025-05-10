Техас заключил "мировую" с Google на сумму $1,38 миллиардов

Компания Google согласилась выплатить 1,375 миллиарда долларов в рамках соглашения, достигнутого со штатом Техас из-за обвинений в нарушении конфиденциальности данных пользователей.

Об этом заявил в пятницу генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон, сообщает Reuters.

Соглашение урегулирует два судебных иска, которые касались трех продуктов, якобы нарушавших техасские законы о защите прав потребителей.

"В Техасе большие технологии не стоят над законом. В течение многих лет Google тайно отслеживал передвижения людей, частные поисковые запросы и даже их голосовые данные и геометрию лица с помощью своих продуктов и сервисов. Я дал отпор и победил", - сказал Пакстон в своем заявлении.

При этом, детали сделки не разглашаются.

В Google заявили, что соглашение урегулирует претензии, касающиеся инкогнито, истории местонахождений и обвинений, связанных с биометрическими данными. Компания не признала никаких правонарушений.

В 2022 году Пакстон дважды подавал в суд на Google, утверждая, что компания собирала у жителей Техаса данные о геометрии их лиц и голосовых отпечатках без получения надлежащего согласия.

Он также утверждал, что компания отслеживала местонахождение пользователей даже тогда, когда они думали, что выключили эту функцию, и вводила пользователей в заблуждение относительно режима инкогнито, который имеет целью обеспечить частный просмотр веб-страниц.

По словам представителя Google, урегулирование не требует внесения изменений в продукт.