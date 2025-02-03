Тайвань допоможе компаніям переїхати до США після мит Трампа

Тайвань підтримає компанії, які планують переїхати до США, в тому числі допоможе їм знайти для цього партнерів.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство економіки Тайваню в заяві, в якій детально описуються заходи, спрямовані на допомогу компаніям, що постраждали від нових американських тарифів, заявило, що надасть фірмам, які хочуть переїхати, інформацію про можливі штати США, в які можна інвестувати, місцеве законодавство та допомогу в пошуку партнерів.

Тайвань, чиї компанії є ключовими виробниками технологічних продуктів, таких як напівпровідники та деталі електроніки, є вразливим, оскільки багато з них мають заводи як у Мексиці, так і в Китаї, а також тому, що Трамп також погрожував митами на імпортні мікросхеми.

Акції тайванських технологічних компаній, що мають заводи в Мексиці, сильно впали в понеділок: Foxconn - на 8,1%, Quanta - на 9,8%, а Inventec - на 6,7%.

Міністерство заявило, що продовжуватиме приділяти пильну увагу змінам у міжнародній торгівлі та підтримувати зв'язок, щоб надавати компаніям "найбільш своєчасну підтримку та допомогу, щоб гарантувати, що вони знайдуть найкращі стратегії, щоб впоратися з цими змінами".

Нагадаємо:

Світові ринки готуються до нового поштовху в понеділок після того, як президент США Дональд Трамп розпочав торговельну війну, запровадивши масштабні тарифи проти Канади, Мексики та Китаю.

Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним рішенням у межах торгівельної війни. Лідери Канади та Мексики пообіцяли відповісти аналогічними заходами.