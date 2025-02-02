Ринки готуються до потрясінь після оголошення нових мит Трампа

Світові ринки готуються до нового поштовху в понеділок після того, як президент США Дональд Трамп розпочав торговельну війну, запровадивши масштабні тарифи проти Канади, Мексики та Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

Мексика і Канада - два найбільших торговельних партнери США - пообіцяли негайні заходи у відповідь, а Китай заявив, що вживатиме "контрзаходи", що створило підґрунтя для чергового витка турбулентності.

Ризик глобальної торговельної війни може завдати шкоди прибуткам американських корпорацій і спричинити тиск на інфляцію, потенційно перекреслити очікування щодо зниження процентних ставок у США і ще більше послабити такі валюти, як канадський долар і китайський юань.

"Досі ринок дійсно був на боці Трампа, але це може змінитися, і вони можуть вперше кинути йому виклик", - сказав головний інвестиційний директор Siebert Financial в Нью-Йорку Марк Малек.

Головний ринковий аналітик ATFX Global в Сіднеї Нік Твідейл вважає, що потрясіння негативно вплинуть на канадську, мексиканську і китайську валюти. Твідейл також очікує значних рухів валют, коли відкриються азіатські ринки.

Канадський долар опинився на лінії вогню в останні дні, досягнувши п'ятирічного мінімуму в районі 1,459 за долар минулого тижня.

Мексиканський песо може впасти майже на 12%, валюта торгувався на рівні 20,6 за долар в кінці п'ятниці.

Аналітики також очікують певного розпродажу акцій та інших активів з підвищеним ризиком, коли ринки знову відкриються в понеділок 3 лютого.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним рішенням у межах торгівельної війни. Лідери Канади та Мексики пообіцяли відповісти аналогічними заходами.