Економічна правда — 26 вересня, 18:22
Тарас Качка та Катаріна Матернова обговорять майбутнє україно-європейської торгівлі

Майбутнє україно-європейської торгівлі під час третього експортного форуму "Крізь терни до ЄС" обговорять віцепрем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Тарас Качка та посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова.

Організаторами заходу виступили "Економічна правда" та "Європейська правда".

На форумі окремо обговорюватимуться питання українського експорту аграрної продукції, зброї, товарів важкої і легкої промисловості, фінансування зовнішньоекономічної діяльності. Серед учасників: представники ЄС, українські експортери, фінансисти і представники влади.

Придбати квитки можна за посиланням. Захід відбудеться в четвер, 2 жовтня 2025 року. Початок о 16:00.

Генеральними партнерами третього експортного форуму стали Банк "Південний" та "Інтерпайп", а також захід підтримали KORMOTECH, Biosphere Corporation, Банк "Кредит Дніпро", "УКРАВІАКОСТЕХ" та AZNAURI.

Ознайомитися детальніше зі спікерами та програмою конференції можна за посиланням.

