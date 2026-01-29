У 2025 році до банків, які ліквідуються надійшло майже п’ять мільярдів гривень

Протягом 2025 року надходження до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склали 4930,8 мільйона гривень.

Про це інформує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Зокрема, у серпні 1835,5 млн грн надійшло з кореспондентських рахунків до АТ "Промінвестбанк".

"Тоді Фонд довів приналежність коштів на кореспондентських рахунках "Промінвестбанку", що належав російській держкорпорації "ВЭБ.РФ", державі Україна, вивільнив кошти з-під санкційного блокування і повернув до банку близько 44 мільйонів доларів", – пояснили у ФГВФО.

Згодом фонд, відповідно до рішення РНБО, перерахував ці кошти до держбюджету України.

Ще 1486,9 млн грн надійшло до банків в управлінні фонду від реалізації активів. На аукціонах в системі Прозорро.Продажі значний інтерес викликали активи АТ "Комінвестбанк". Серед результативних були торги з продажу як об'єктів нерухомості, так і права вимоги за кредитами.

Окрім того, 965,5 млн грн банки отримали від доходів за цінними паперами. Також 512,6 млн грн склали надходження від погашення кредитів, ще 31,5 млн грн – від оренди майна.

Лідерами за сумою надходжень у 2025 році стали АТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (1953,0 млн грн), АТ "МР БАНК" (1411,3 млн грн), АТ "БАНК СІЧ" (365,3 млн грн), АТ "АКБ "КОНКОРД" (313,1 млн грн) та ПАТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" (261,3 млн грн).

ФГВФО зазначає, що кошти, що надходять від управління та реалізації активів неплатоспроможних банків в управлінні фонду, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею законом "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Нагадаємо:

У 2025 році неплатоспроможні банки погасили 3,7 мільярда гривень вимог кредиторів, з них близько 1,5 мільярда гривень було перераховано державі.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розрахувався з усіма вкладниками банків, які виводять з ринку після 24 лютого 2022 року – ідеться про вкладників, щодо яких настали строки гарантованих виплат.

Упродовж 2025 року через систему "Прозорро.Продажі" було успішно реалізовано активи десяти банків, що ліквідуються. Аукціони з продажу активів банків принесли майже 1,5 млрд грн.

Минулого року суди задовольнили два позови Фонду гарантування вкладів фізичних осіб проти Росії, усього наразі ФГВФО виграв три позиви проти країни-агресора.

Від початку повномасштабного вторгнення суб'єкти господарювання реструктуризували та погасили понад мільярд гривень заборгованості банкам, які ліквідуються.