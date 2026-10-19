Компанія Костельмана відсудила у Росії 291 мільйон за зруйнований Fozzy

У 2023 році росіяни знищили гіпермаркет Fozzy в Одесі

Господарський суд Одеської області зобов'язав Російську Федерацію відшкодувати ПрАТ "Експансія Рітейл" 291,59 млн грн збитків через знищення торговельного комплексу Fozzy в Одесі внаслідок ракетного удару.

Про це свідчить рішення суду.

"Експансія Рітейл" володіє торговельними комплексами по всій Україні та здає їх в оренду ТОВ "Експансія", яке розвиває гіпермаркети Fozzy.

У березні 2023 року компанії уклали договір оренди комплексу на вулиці Середній, 83-А в Одесі. Гіпермаркет складався з трьох будівель загальною площею 11 422 кв. м, мав чотири поверхи та підвал.

У ніч проти 14 серпня 2023 року Росія атакувала Одесу ракетами "Калібр" і безпілотниками. Уламки збитих ракет уразили будівлі гіпермаркету. Внаслідок ударної хвилі та пожежі комплекс було повністю знищено.

За звітом оцінювача ТОВ "Експертне агентство "Укрконсалт", збитки компанії станом на жовтень 2023 року становили 291,59 млн грн, або 8,02 млн дол.

Суд постановив стягнути цю суму з Російської Федерації в особі Міністерства юстиції РФ.

Кінцевим бенефіціаром ПрАТ "Експансія Рітейл" і ТОВ "Експансія", зареєстрованих у Вишневому Київської області, є бізнесмен Володимир Костельман.

ТОВ "Експансія" управляє мережею гіпермаркетів Fozzy, що входить до Fozzy Group. До групи також належать супермаркети Сільпо, делікатес-маркети Le Silpo, магазини "Фора" та Thrash!Траш!.

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