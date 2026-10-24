Львівське підприємство відсудило у Росії 65 мільйонів за втрачений соняшник на Луганщині
Господарський суд Луганської області вирішив стягнути із Російської Федерації 65,36 млн грн майнової шкоди на користь ПП "Оліяр". Підприємство втратило соняшник, який зберігався на складі в окупованому Сватовому.
Про це йдеться в рішенні суду.
У жовтні 2021 року "Оліяр" уклало договір на поставку 4 700 тонн соняшнику врожаю того року з ТОВ "Аграрне підприємство "Придніпровське". Тоді ж підприємство домовилося з ТОВ "Сватове-Агро" про зберігання продукції.
Постачальник передав увесь обсяг соняшнику на склад "Сватове-Агро" у Сватовому.
До 24 лютого 2022 року склад повернув "Оліяру" 2 592 тонни, а на зберіганні залишалося 2 107 тонни. Після початку повномасштабного вторгнення російські збройні формування заволоділи складськими приміщеннями, де зберігалося зерно.
Суд вирішив, що "Оліяр" довів втрату належного йому соняшнику внаслідок збройної агресії РФ. І постановив стягнути з Росії в особі Міністерства юстиції РФ 65,36 млн грн – суму, визначену судовою експертизою.
ПП "Оліяр" зареєстроване в Пустомитах Львівської області. Його засновницею зазначена Ірина Залізна, керівницею – Ірина Подоба.
Нагадаємо:
Господарський суд Луганської області зобов'язав Російську Федерацію виплатити ТОВ "Торговий дім "Агрохім" 51,67 млн грн збитків через втрату майна у Сватовому Луганської області та Каховці Херсонської області.