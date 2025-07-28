Суд заочно арестовал поставщицу "золотых яиц" Минобороны

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал владелицу компаний-поставщиков Минобороны.

Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура.

"Следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал владелице двух компаний - поставщиков продуктов питания для Вооруженных Сил Украины меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

По данным ЭП, речь идет о Татьяне Глиняной.

После задержания подозреваемой и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения, отмечает САП.

"В течение 2022-2023 годов Министерство обороны Украины обеспечивало военных продуктами питания путем закупки у субъектов хозяйствования услуги по организации питания. Суть этой услуги - в закупке комплекта продуктов согласно каталогу, который содержал 409 наименований", - напоминает САП.

"Преступная схема заключалась в определении завышенных цен на наиболее востребованные продукты и заниженных на менее востребованные. Ее реализация привела к тому, что в течение августа - декабря 2022 года две компании-поставщика незаконно получили более 733 млн грн из бюджета", - говорится в сообщении.

Сейчас следствие продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления, добавили в САП.

Напомним:

В 2023 году издание Zn.ua со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продуктов сообщило, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева. Минобороны назвало эту информацию введением в заблуждение и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ.

Впоследствии Государственное бюро расследований сообщило, что заблокировало схему масштабного хищения продуктов питания для военных.

Тогдашний министр обороны Алексей Резников отверг обвинения Минобороны в коррупционных закупках, связал появление информации о тендерах с "Рамштайном" и заявил, что виновного за слив накажут.

Кроме того сообщалось, что экс-заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и экс-начальник департамента государственных закупок Минобороны Богдан Хмельницкий получили новые подозрения - от Службы безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что "Государственный оператор тыла" Минобороны продолжил перезаключать соглашения на питание военных по областям, где определенные фирмы не справились с поставками.

Министерство обороны Украины в июле 2024 года не допустило поставки 209 тонн некачественных и опасных продуктов, которые предназначались для обеспечения питания украинских военных.

Также сообщалось, что поставщик продуктов для военных Украины Татьяна Глиняная оказалась владелицей четырех отелей в курортном городе Хорватии Сплит.

С осени 2023 года Глиняная стала бенефициаром компаний "Zen Adria d.o.o.", "Pigment d.o.o.", "Mimoza d.o.o.". А в еще одной фирме "Nazarii d.o.o." она стала основательницей в 2016 году.