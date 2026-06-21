Суд зобов'язав РФ заплатити українській агрокомпанії 1,2 мільярда

Господарський суд Донецької області (нині розташований у Харкові) вирішив стягнути з Російської Федерації на користь агрокомпанії "Бета-Агро-Інвест" (входить в групу компаній "Бета") збитки від втрати майна та упущену вигоду на загальну суму 1,2 млрд грн (27,56 млн дол.).

Про це свідчить рішення суду від 15 червня.

Як стверджують у компанії, до початку великої війни "Бета-Агро-Інвест" обробляло 40 тис. га земель, земельний банк становив 25 тис. га.

Агрофірма вела господарську діяльність в Донецькій області, де керувала шістьма виробничими ділянками (в Покровському, Краматорському, Бахмутському районах).

На території виробничих ділянок були склади та виробничі приміщення, пристосовані для приймання, очищення, сортування і зберігання продукції рослинництва, а також для обслуговування, ремонту машин і обладнання.

Машинно-тракторний парк агропідприємств налічував десятки тракторів та комбайнів. "Бета-Агро-Інвест" в основному використовувало техніку американського виробника John Deere.

Автопарк агрокомпанії налічував десятки одиниць автотранспорту різної модифікації та вантажопідйомності, серед яких тягачі Scania, вантажівки КАМАЗ та ГАЗ, напівпричепи Bodex, автокран, трал, цистерни для перевезення мінеральних тощо.

Агрокомпанія, починаючи із 2022 року і дотепер, втратила контроль над своїм майном та фактично не може ним користуватись в комерційних цілях. А активні бойові дії та захоплення частини територій потягло за собою руйнування, пошкодження та знищення майна в значних масштабах.

Згідно з висновками ТОВ "КК Острів", яке веде оцінювальну діяльність, станом на 1 листопада 2022 року мова йшла про такі збитки:

3741 найменування товарно-матеріальних цінностей;

239 одиниць нерухомого майна;

1115 одиниць обладнання;

54 одиниці транспорту.

У звіті також повідомлялося про упущену вигоду у вигляді неотриманого прибутку "Бета-Агро-Інвест".

В результаті суд дійшов висновку, що РФ в особі Генпрокуратури Російської Федерації повинна заплатити агрокомпанії 1,2 млрд грн (27,56 млн дол.).

Засновником ТОВ "Бета-Агро-Інвест", яке наразі зареєстроване в селі Малий Листвен Чернігівського району Чернігівської області, вказано БІ.АЙ.ДЖІ. ХАРВЕСТ ГРУП ПАБЛІК ЛІМІТЕД (Кіпр), керівник та бенефіціар – Євгеній Іщенко-Гіллер (Ясинувате, Донецька область).

BIG Harvest Group (група компаній "Бета") – український агрохолдинг, який спеціалізується на вирощуванні, зберіганні та реалізації зернових і олійних культур. Також компанія активно займається молочним тваринництвом, агротехнічними послугами.

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