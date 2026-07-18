Дрони масовано атакували Москву та область: горіли нафтобаза та склад Wildberries

Україїнська правда

У ніч на 18 липня російські Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. У підмосковних Ногінську й Електросталі виникли пожежі на нафтобазі та логістичному центрі Wildberries, російська влада заявляє про десятки постраждалих.

Джерело: російське видання ASTRA, компанія Wildberries & Russ, губернатор Московської області Андрій Воробйов, мер Москви Сергій Собянін, український телеграм-канал Exilenova+

Деталі: Компанія Wildberries & Russ підтвердила атаку на свій логістичний центр в Електросталі. На об'єкті виникла пожежа, працівників евакуювали.

ASTRA за оприлюдненими відео встановила, що в Електросталі горів саме склад Wildberries. За даними губернатора Московської області, на його території постраждали 24 людини, частина з них "перебуває у тяжкому стані".

Також пожежа сталася на нафтобазі в Ногінську. Російська влада стверджує, що загоряння виникло після падіння безпілотника. Там нібито постраждали двоє людей.

За даними українського моніторингового Telegram-каналу Exilenova+, вибухи також лунали у Твері. Крім того, канал повідомив про пожежу на нафтобазі в Ногінську (Московська область), розташованій менш ніж за 10 кілометрів від Електросталі.

Собянін заявив, що в напрямку столичного регіону протягом ночі летіли понад 370 дронів, із яких 64 нібито збили на підльоті до Москви. Незалежного підтвердження цих цифр немає.

Довідково: Wildberries – найбільший російський маркетплейс, який займається онлайн-продажем товарів. Компанія має розгалужену мережу логістичних центрів і складів у Росії та низці інших країн.

Нагадаємо: Безпілотники атакували місто Котовськ Тамбовської області РФ. Внаслідок чого там сталась пожежа в логістичному центрі.