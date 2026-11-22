Господарський суд Одеської області стягнув із Російської Федерації на користь Торгово-виробничого об'єднання "Новокаховський електромеханічний завод" 11,54 млн грн упущеної вигоди. Підприємство також намагалося стягнути кошти з Володимира Путіна та інших росіян.

Про це свідчить рішення суду.

З початку великої війни Нова Каховка тимчасово окупована Російською Федерацією.

Завод вимагав від Росії 11,54 млн грн недоотриманого прибутку за 2022 рік.

За висновком судового експерта Миколи Корінька, підприємство не змогло отримати цей прибуток, оскільки його виробничі потужності розташовані в окупованій Новій Каховці.

Крім того, завод позивався щодо 16,87 млн грн вартості основних засобів. Суд відмовив у цій частині вимог, оскільки експерт не визначав збитків від втрати необоротних активів.

У підсумку суд вирішив стягнути з РФ в особі Міністерства закордонних справ лише суму упущеної вигоди.

Підприємство також вимагало солідарно стягнути кошти з правителя Росії Путіна, російського режисера та пропагандиста Микити Михалкова, співзасновників "Альфа-груп" Михайла Фрідмана й Петра Авена та депутата Держдуми РФ Аркадія Пономарьова. Позивач просив звернути стягнення на будь-яке майно в Іспанії, що належить Росії та цим особам.

Провадження щодо цих вимог суд закрив, зазначивши, що вони не підлягають розгляду в порядку господарського судочинства. Також суд відмовив у зверненні стягнення на майно, оскільки це належить до повноважень державного або приватного виконавця.

ТВО "Новокаховський електромеханічний завод" виробляло трифазні асинхронні електродвигуни. Його керівник і бенефіціар – Євгеній Оборін.

Нагадаємо:

Господарський суд Луганської області вирішив стягнути із Російської Федерації 65,36 млн грн майнової шкоди на користь ПП "Оліяр". Підприємство втратило соняшник, який зберігався на складі в окупованому Сватовому.