Касація підтвердила законність продажу релігійній організації дитячого табору на Київщині

Касаційний суд у складі Верховного суду остаточно підтвердив правомочність продажу релігійній організації "Релігійна громада незалежної помісної церкви християн віри Євангельської "Молодіжна Християнська церква "Скіменс" ("Молоді Леви") у Подільському районі міста Києва" дитячого оздоровчого табору "Ходорів" на Київщині.

Про це свідчить постанова суду від 14 квітня, а також повідомлення представника "Скіменс" Валерії Цівати.

У 2021 році Фонд держмайна продав релігійній організації єдиний майновий комплекс ДП "Дитячий оздоровчий табір "Ходорів.

Він розташований на площі майже 4 га в с. Ходорів Обухівського району Київської області.

До нього входять 12 будівель та споруд загальною площею 3021 кв. м (спальний корпус, їдальня, гральний павільйон, сауна-котельня, гараж, комора, погріб, водонапірна башта тощо). Їх вартість становила понад 950 тис. грн.

Релігійна організація оформила угоду, сплатила вартість покупки та виплатила борги за податки попереднього власника.

У червні 2025 року суддя Яна Карабань задовольнила позов прокуратури, яка доводила, що під час приватизації табору Міністерство соцполітики не приймало будь-яких рішень про реорганізацію, відчуження, перепрофілювання держпідприємства "Ходорів", а також не надавало згоду на його ліквідацію.

Суд також дійшов висновку, що приватизація табору призвела до порушення інтересів держави у сфері охорони дитинства. Тому визнав недійсною угоду купівлі-продажу, укладену між Фондом держмайна та "Скіменс", і зобов'язав релігійну організацію повернути державі дитячий табір.

Надалі Фонд держмайна та "Скіменс" подали апеляційну скаргу, яку Північний апеляційний господарський суд 16 грудня 2025 року задовольнив, а рішення Господарського суду міста Києва від 03.06.2025 скасував та прийняв нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог.

"Прокурором у спірних правовідносинах не доведено порушених інтересів держави. Фактично поданням даного позову прокурор намагається ревізувати сталі суспільні відносини з публічного відчуження майна державної власності без належного доведення порушення інтересів держави", - йдеться в постанові суду.

Суд також врахував, що "Скіменс" добросовісний набувач майна, виконував умови договору купівлі-продажу, погасивши, зокрема, борги ДП "Дитячий оздоровчий табір "Ходорів" перед держбюджетом.

Касаційний суд у складі Верховного суду 14 квітня залишив без задоволення скаргу керівника Київської обласної прокуратури, а постанову Північного апеляційного господарського суду залишив без змін.

Постанова набрала законної сили з моменту її ухвалення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

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