Суд не дозволив бізнесу забудовувати ландшафтний заказник у Києві

Господарський суд міста Києва не задовольнив позов товариства, яке вимагало скасувати рішення Київради щодо створення заказника "Протасів Яр".

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За участі Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора не допущено скасування заповідного статусу території ландшафтного заказника "Протасів Яр" у Києві", – говориться у повідомленні.

Суд погодився з аргументами прокуратури та залишив у силі рішення про створення заказника.

Прокуратура повідомляє, що "одне з господарських товариств" вимагало скасувати рішення Київради щодо створення заказника. Компанія посилалася на те, що є користувачем понад 1 га землі в урочищі та планувала масштабну забудову.

"Екологічні прокурори довели у суді, що договір оренди цих земель припинив дію ще понад десять років тому", – зазначає ОГП.

Прокурори наполягали на тому, що будь-яке будівництво в межах заповідної зони є неприпустимим, "адже призведе до втрати унікального природного комплексу, знищення видів, занесених до Червоної книги України, та шкоди археологічній спадщині".

Хоча прокуратура не назвала компанію, яка програла справу у господарському суді, відомо, що позов до Київради подавало ТОВ "Холдингова компанія "Енсо Груп»".

Компанія вимагає частково скасувати рішення Київради від 14 липня 2022 року, яким ділянку площею 1,18 га, на яку вона заявляє права, включили до складу ландшафтного заказника місцевого значення "Протасів Яр" імені Романа Ратушного.

Загалом зелена зона займає площу близько 20 гектарів, де 2,5 га — комунальна власність, 1,5 га орендує "ЕнсоГруп", 16 га приватизовані.

У вересні 2024 року Київрада підтримала рішення про викуп землі заказника за кошти міського бюджету.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що депутати Київської міської ради ухвалили створення ландшафтного заказника на обох схилах Протасового яру в Солом’янському районі столиці. Ландшафтним заказником місцевого значення оголосили територію орієнтовною площею в 21,6859 га.

Київрада перевела ділянку до території житлової та громадської забудови у 2007 році, за мерства Леоніда Черновецького. Повʼязана з бізнесменом Геннадієм Корбаном дніпровська компанія "Дайтона Груп", яка отримала ділянку в суборенду від фірми "Бора", планувала збудувати там три 30-поверхівки ЖК Tourbillon.