НБУ спрямує до держбюджету рекордну суму прибутку

Рада Національного банку України затвердила консолідовану фінансову звітність за 2025 рік та перераховує до держбюджету 146,1 мільярда гривень.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Відповідно до прийнятих рішень, НБУ перерахує в державний бюджет України частину прибутку до розподілу за 2025 рік в рекордній сумі – 146,1 млрд грн. Це майже у 2 рази більше, ніж в минулому році", – написав депутат у Телеграм.

Він нагадує, що у 2025 році регулятор передав в бюджет частину прибутку до розподілу за 2024 рік – у розмірі в 84,2 млрд грн.

За словами Гетманцева, фактично рішення Ради НБУ стало підтвердженням плану, який був затверджений в бюджеті на 2026 рік.

Закон "Про держбюджет-2026" передбачає, цьогоріч регулятор має спрямувати до бюджету суму частини прибутку до розподілу не менше 146 млрд грн.

Ці кошти підуть на фінансування потреб армії та оборони, що є безумовним пріоритетом, запевнив голова парламентського комітету.

НБУ повідомляє, що за підсумками минулого року прибуток до розподілу НБУ становив 155 млрд грн.

Ця сума традиційно, відповідно до ЗУ "Про Національний банк України", частково спрямовується в загальні резерви Національного банку, а основна частина – до Держбюджету.

Нагадаємо:

Раніше "Державний земельний банк" за результатами 2025 року сплатив до державного бюджету 369 млн грн дивідендів – 95% чистого прибутку державного оператора.

АТ "НАЕК "Енергоатом" сплатило до бюджету України 40,2 млрд грн у вигляді податків, обов'язкових платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.