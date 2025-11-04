Стало відомо, скільки вживаних авто українці придбали за жовтень

У жовтні в Україні на вторинному ринку було 77 763 внутрішніх перепродажів легковиків. Ще 25 616 авто в'їхали з-за кордону й вперше стали на український облік.

Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

Зазначається, що у сумі це дало ринку +1,5% рік до року, а до попереднього місяця +3,4%.

За даними аналітиків, динаміка внутрішніх перепродажів становила:

Жовтень 2025 до жовтня 2024: –8,7%;

Жовтень до вересня 2025: +1,9%.

Водночас імпорт вживаних авто:

Жовтень 2025 до жовтня 2024: +53,9%;

Жовтень до вересня 2025: +8,4%.

"На горизонті — 1 січня 2026 року, коли електромобілі при розмитненні знову обкладатимуть ПДВ. І чим ближче до цього дня, тим вища активність "гонщиків" та покупців. Люди буквально скуповують мало не всі електромобілі за кордоном, аби встигнути до податкового таймера", – зазначають експерти.

Нагадаємо:

Українці у вересні 2025 року придбали 8,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найбільшу частку в цьому сегменті охопили електромобілі – 55%.