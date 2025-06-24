Доставка станет еще быстрее: США откроет для посылок "Укрпочты" четыре аэропорта

"Укрпочта" и Почта США подписали соглашение, которое готовили более двух лет.

Об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Договорились в ближайшее время открыть для доставки четыре аэропорта (Лос-Анджелес, Чикаго, Майами и Нью-Йорк), чтобы и без того быстрая доставка в США стала еще быстрее. Цены при этом не изменятся, но, уверен, все наши клиенты скоро увидят еще лучшие сроки доставки в США", - написал он в Telegram.

По его словам, "Укрпочта" стремится уменьшить срок доставки в США с 8-10 дней до 6-8.

Кроме этого, уверяет Смелянский, будут "лучшие тарифы на более тяжелые посылки".

"У нас уже действует очень крутое предложение для клиентов на легкие посылки Prime. Договорились расширить его на посылки до 5 кг. Время внедрения - между 1 октября 2025 года и 1 января 2026 года", - отметил он.

Также глава "Укрпочты" сообщил, чтокоманда Почты США пообещала сделать все возможное, чтобы, учитывая свой статус и заключенное соглашение, убедить Amazon и другие площадки открывать прямую доставку в Украину.

Напомним:

В результате вражеской атаки ночью 17 июня "Укрпочта" потеряла два отделения в Киеве - 03124 и 03126.