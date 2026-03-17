Моряки впевнені, що військовий супровід не гарантує безпеки в Ормузькій протоці

Глава Міжнародної морської організації заявив, що військово-морський супровід у Ормузькій протоці не зможе "на 100 відсотків гарантувати" безпеку суден, які намагатимуться пройти через цей критично важливий водний шлях.

Генеральний секретар Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгес сказав Financial Times, що військова допомога не є "ані довгостроковим, ані сталим рішенням" для відкриття протоки.

"Це знижує ризик, але ризик усе одно залишається. Торговельні судна і моряки можуть постраждати", — сказав панамський посадовець.

Після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану вузька протока фактично була закрита. У нормальних умовах через неї проходить близько п'ятої частини світової торгівлі нафтою. Від початку бойових дій Іран завдав ударів щонайменше по 18 суднах у регіоні Перської затоки, а новий верховний лідер країни Моджтаба Хаменеї оголосив протоку "закритою" для судноплавства.

Блокування одного з головних маршрутів постачання нафти у світі підняло ціну Brent вище 100 доларів за барель і посилило побоювання щодо глобальних економічних потрясінь.

Попри обіцянку президента США Дональда Трампа, що Сполучені Штати забезпечать військово-морський супровід комерційних суден, аби відновити постачання нафти, такого захисту поки що надано не було.

В інтерв'ю Financial Times у понеділок Трамп пригрозив НАТО "дуже поганим майбутнім", якщо європейські союзники не приєднаються до зусиль США.

Він також сказав, що відкладе обіцяний саміт із Китаєм, якщо Пекін не надасть допомоги, стверджуючи, що Європа і Китай значно більше залежать від нафти з Перської затоки, ніж США.

Танкер під прапором Кувейта, який перевозив скраплений газ, був уражений невідомим снарядом біля порту Фуджейра в Оманській затоці.