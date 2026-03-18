Нафта подорожчала до понад 108 доларів за барель

Зростання ціни нафти Brent прискорилося до 5% на тлі загроз Ірану відповісти на удар Ізраїлю по газовому родовищу "Південний Парс" – вище 108 доларів за барель.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Іран попередив країни навколо Перської затоки, що ряд енергетичних активів тепер є "легітимними цілями" після того, як Ізраїль атакував його гігантське газове родовище Південний Парс, викликавши подальші шокові хвилі на ринках нафти та газу", – говориться у публікації.

Об'єкти в Катарі, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах потрапили до списку активів, які тепер під загрозою ракетних ударів, повідомило іранське інформаційне агентство Tasnim.

Атаки на енергетичну інфраструктуру Ірану "не залишаться без відповіді", повідомило інформагентство Fars.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що ціни на нафту у середу, 18 березня, впали більш ніж на 2 долари за барель після того, як уряд Іраку та курдська влада досягли угоди про відновлення експорту нафти через турецький порт Джейхан.

До того у вівторок ціни на нафту знову пішли вгору після того, як Іран посилив атаки на енергетичну інфраструктуру в регіоні Перської затоки.