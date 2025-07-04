США перестали бути "землею обітованою" для німецьких стартапів

Німецькі технологічні стартапи все більше дистанціюються від США і вагаються щодо співпраці з американськими компаніями.

Про це пише німецьке видання Focus.

"Протягом тривалого часу США були далеко попереду за популярністю серед засновників німецьких технологічних компаній. Там мало бюрократії та великі можливості для бізнесу. Але все змінилося з приходом Трампа 2.0", – зазначає видання.

Асоціація цифрової індустрії Bitkom провела опитування 152 німецьких технологічних стартапів. Вона виявила, що 70% засновників вважають, що Сполучені Штати Америки під керівництвом Дональда Трампа становлять ризик для німецької економіки, говориться у публікації.

Згідно з опитуванням, 87% вважає, що Німеччина має зміцнити свій цифровий суверенітет, щоб стати більш незалежною від США. І більше третини (35%) наразі вагаються щодо співпраці з американськими стартапами чи компаніями.

За даними асоціації, 13% респондентів надають перевагу інвесторам з ЄС через зміну американського уряду, а 7% повністю виключають співпрацю з американськими інвесторами. Хоча 30% все ще вважають американських інвесторів привабливими.

Президент Bitkom Ральф Вінтергерст зазначає, що наразі Німеччина має зменшити бюрократичні перешкоди для стартапів та полегшити доступу до державних контрактів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує запровадити 10-відсотковий податок на доходи великих онлайн-платформ, зокрема Google компанії Alphabet і Facebook компанії Meta.

Німецькі урядовці вирішили, що ці корпорації ведуть бізнес в Німеччині на мільярди з надзвичайно високою рентабельністю, але "майже не платять податків і занадто мало інвестують".

Між тим адміністрація Трампа критикувала податки на цифрові послуги як "привласнення податкової бази Америки іноземними урядами".