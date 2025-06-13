США не погодилися дати Україні додаткові 300 мільйонів доларів

Американські конгресмени не підтримали поправку до проєкту оборонного бюджету, яка передбачала збільшення допомоги Україні на 300 мільйонів доларів.

Про це пише УНІАН.

Комітет Палати представників з питань асигнувань схвалив оборонний бюджет США на 2026 фінансовий рік, повідомляє агентство.

Згідно з проєктом, оборонні витрати США у 2026 році становитимуть 832 мільярди доларів, що відповідає оборонним витратам поточного року. Потенційно видатки можуть збільшити до 1 трильйона доларів за рахунок невикористаних коштів на інші цілі.

Серед іншого США можуть витратити 13 мільярдів доларів на протиракетну оборону і космічні програми, пов'язані з протиракетним щитом "Золотий купол", 8,5 мільярдів доларів на 69 винищувачів F-35 і 36,9 мільярдів доларів на суднобудування тощо.

"Водночас конгресмени не підтримали поправку до проєкту оборонного бюджету, яка передбачала збільшення допомоги Україні на 300 мільйонів доларів. Вона була відхилена в результаті голосування", – говориться у публікації.

Голова комітету Палати представників з питань асигнувань Том Коул перед голосуванням застеріг, що збільшення фінансування для України може призвести до провалу оборонного бюджету, оскільки деякі республіканці виступатимуть проти поправки. При цьому він додав, що демократи не підтримають оборонний бюджет через консервативну політику закладену в ньому.

"Я кажу це як людина, яка послідовно підтримує Україну. Я написав законопроект для найбільшого пакету допомоги, і моя думка щодо цього не змінилася, але політика є практичною… Я хочу схвалити оборонний законопроект, і я не зацікавлений в тому, щоб розділити тих, хто його підтримає", – пояснив конгресмен.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецька сторона надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 1,9 мільярда євро.Додаткові кошти будуть спрямовані, серед іншого, на закупівлю далекобійних ракет для України, аби вона уражала цілі далеко за лінією фронту.

Нагадаємо, ще за попереднього уряду Олафа Шольца Німеччина схвалила виділення додаткових 3 мільярдів євро військової допомоги Україні у 2025 році і ще 8,3 мільярда євро – у 2026-2029 роках.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн, адже виникла потреба закуповувати власними силами більше зброї для Сил оборони. Бо від міжнародних партнерів надходить менше зброї.