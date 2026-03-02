Американсько-український фонд відбудови сформував перший портфель проєктів

За два місяці роботи Американсько-український інвестиційний фонд відбудови відібрав 22 проєкти для подальшого опрацювання, вісім із них уже мають високий рівень підготовки і формують портфель орієнтовною вартістю $1,2 млрд.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови підбив підсумки перших двох місяців роботи.

"За цей час через Інвестпортал подано 138 інвестиційних заявок.

За результатами роботи комітету з пошуку проєктів 22 проєкти відібрано для подальшого опрацювання. Вісім із них уже мають високий рівень підготовки — саме вони формують портфель орієнтовною вартістю $1,2 млрд", – зазначено у повідомленні.

Найбільше заявок надійшло у сфері енергетики та енергетичної безпеки – 53 проєкти. Далі – транспортна та логістична інфраструктура – 14 проєктів, критичні мінерали – 10 проєктів, новітні технології – 7 проєктів. У напрямі цифрової та телеком-інфраструктури – 1 проєкт.

"Україна має значний нереалізований інвестиційний потенціал – і ми вже бачимо, як він перетворюється на конкретні проєкти відбудови", — зазначив Єгор Перелигін, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства та керівник інвестиційного напрямку.

У межах удосконалення процедури відбору команда фонду також оновила вебсайт, щоб процес подання та розгляду інвестиційних ініціатив був більш структурованим і прозорим.

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови (United States–Ukraine Reconstruction Investment Fund) створено на підставі угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки.

Статутний капітал Фонду сформовано із внесків обох сторін у рівних частках – по $75 млн від США через Корпорацію фінансування міжнародного розвитку США (DFC) та від України. Загальний обсяг початкового капіталу становить $150 млн.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Американсько-український інвестиційний фонд відбудови за перший місяць прийому заявок отримав понад 60 проєктних пропозицій. З них – 37 від українських компаній.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Сполучені Штати Америки створять кілька фондів, таких, як фонд відбудови України, фонд розвитку України та фонд зростання та можливостей України.

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови оголосив прийом проєктів, ціль на цей рік – підписати перші три інвестиційні угоди.