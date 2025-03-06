Американські компанії скорочують робочі місця: рекорд з часів пандемії

У лютому американські компанії оголосили про найбільшу хвилю звільнень з початку пандемії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Challenger, Gray & Christmas.

Загалом роботодавці повідомили про скорочення 172 017 робочих місць, що на 103% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше втрат припало на федеральний уряд – роботу втратили понад 62 000 осіб. Також значні звільнення відбулися в роздрібній торгівлі та технологічному секторі.

Федеральні скорочення пов'язані з діями новоствореного Департаменту урядової ефективності, який скорочує чисельність держапарату. Це залишило без роботи тисячі держслужбовців і підрядників.

Попри масові скорочення, роботодавці також оголосили про плани найняти 34 000 працівників. Це найбільший показник для лютого з 2022 року.

Нагадаємо:

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Департамент урядової ефективності (DOGE), створений мільярдером Ілоном Маском, вже зекономила для країни близько $50 мільярдів.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звільнила від 1200 до 2000 працівників Міністерства енергетики, в тому числі співробітників адміністрації з ядерної безпеки та кредитного управління.