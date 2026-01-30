Справу щодо концерна-постачальника "оборонки" РФ передали до суду

Детективи завершили розслідування щодо власників та топменеджменту концерну, який працював на російський оборонний комплекс, справу передали до суду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, а також Офіс генерального прокурора.

За даними ЕП, ідеться про концерн NICMAS народного депутата 3-го і 4-го скликання Григорія Дашутіна. Раніше УП з посиланням на джерело в правоохоронних органах писала про цю справу.

До суду скеровано обвинувальний акт щодо учасників злочинної організації, які після початку повномасштабного вторгнення Росії забезпечували постачання промислового обладнання підприємствам держави-агресора, повідомляє прокуратура.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт щодо чотирьох учасників злочинної організації.

"Наразі обвинувальні акти відносно останніх 4 фігурантів, які були оголошені раніше в розшук, направлені до суду", – зазначають у ДБР.

"Ще 7 обвинувальних актів, у тому числі – організатора злочинної схеми, колишнього народного депутата від Партії Регіонів, знаходяться в суді ще з червня 2024 року", – зазначено у повідомленні бюро.

За даними слідства, обвинувачені діяли в інтересах фактичних власників і службових осіб підприємств, які сприяли реалізації компресорного обладнання кінцевим споживачам на території Росії.

"Після початку повномасштабної збройної агресії рф проти України учасники злочинної організації, діючи умисно та за попередньою змовою, організували схему прихованого експорту обладнання до держави-агресора", – повідомляють правоохоронці.

З цією метою було укладено та виконано зовнішньоекономічні контракти з підконтрольним суб'єктом господарювання за кордоном. Формально продукція експортувалася з України за кордон, однак фактично надалі, згідно з митними деклараціями, транспортувалася до підприємств у місті Орел рф.

Слідство встановило, що поставлене обладнання використовувалося для забезпечення потреб військово-промислового комплексу рф, зокрема у складі спеціального та військового залізничного обладнання.

У ДБР уточнили, що промислово-інноваційна група компаній родини колишнього нардепа України з 2014 року забезпечувала держпідприємства рф високоефективними вузлами, агрегатами, деталями пневматичного обладнання.

Компресори й компресорні установки є комплектуючими частинами, що використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексах, які знаходяться на бойовому чергуванні у складі ракетних військ стратегічного призначення країни-агресора.

У результаті протиправної діяльності у період з травня по листопад 2022 року підприємствам рф було реалізовано продукцію на суму понад 160 млн гривень.

Обвинувальний акт щодо ще семи учасників цієї злочинної організації, у тому числі її організатора, вже перебуває на розгляді Київського районного суду м. Полтави. Наразі у справі триває підготовче судове провадження.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що колишньому народному депутату та керівникам концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК навіть після повномасштабного вторгнення, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Співробітники ДБР затримали власників та топменеджмент концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК навіть після вторгнення, у тому числі - організатора схеми, колишнього нардепа, члена Партії Регіонів.

Державне бюро розслідувань заблокувало роботу українського концерну, який продовжив забезпечувати російський військово-промисловий комплекс навіть після вторгнення, рештовано майно на 1 мільярд гривень.