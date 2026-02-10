АРМА передали іранський каучук – імпортер не зміг приховати походження

В управління Агентству з розшуку та менеджменту активів передали 43 тонни синтетичного каучуку підсанкційної компанії – його вилучили під час спроби її ввезення в Україну за підробленими документами.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Детективи територіального управління БЕБ у Київській області передали в управління АРМА 43 тонни синтетичного каучуку, що належить підсанкційній компанії, говориться у повідомленні.

Сировину вилучили під час спроби її ввезення в Україну за підробленими документами.

Слідством встановлено, що продукцію фактично виготовили на виробничих потужностях іранської компанії з офісом у москві.

"Для приховування реального походження під час імпорту було зазначено Туреччину замість Ірану. Ввезення здійснювалося з використанням реквізитів українських підприємств та іноземної компанії з Чехії", – розповідають у БЕБ.

Під час митного огляду двох партій товару, задекларованого як каучук турецького походження, виявлено маркування "IR" та штрих-коди іранського виробника.

Заарештовану сировину вартістю понад 12,7 млн грн передано в управління АРМА для подальшої реалізації з перерахуванням коштів до держбюджету.

Досудове розслідування здійснюють детективи ТУ БЕБ у Київській області у взаємодії з Київською митницею. Процесуальне керівництво забезпечує Київська обласна прокуратура.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Росія отримала авіаційні шини Michelin вартістю понад сім мільйонів доларів попри санкції ЄС.

Також повідомлялося, що органи безпеки Латвії вивчають ймовірність експорту природного каучуку до Росії через латвійську територію. Країна також наполягатиме на включенні цієї сировини до 20-го санкційного пакета.

Раніше Рада економічної безпеки України виявила критичну залежність російської авіації, зокрема бомбардувальників Су-34 та Су-35С, від індійських паливних присадок та натурального каучуку, який постачається з ЄС. Санкції ні до кого не було застосовано.