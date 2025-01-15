Справу на 157 мільярдів проти голови правління Полтавського ГЗК передали до суду

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно голови правління Полтавського ГЗК Віктора Лотоуса і ще трьох менеджерів компанії.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Голові правління комбінату інкримінують незаконне видобування корисних копалин, зловживання повноваженнями та легалізацію майна в особливо великому розмірі, його заступнику та двом начальникам відділів – легалізацію майна в особливо великому розмірі.

Як вважає слідство, голова правління нібито у змові з іншими невстановленими службовими особами комбінату, налагодив схему незаконного видобування корисних копалин.

Підприємство, маючи ліцензію на видобуток лише залізної руди, за даними прокурорів, незаконно обробляло та реалізовувало інші породи корисних копалин, що були отримані під час виробничого процесу. Ці породи мали зберігатися у спеціально відведених сховищах, а для їх обробки необхідно отримувати спецдозвіл.

Із 2015 по 2021 роки було видобуто понад 20 млн куб м корисних копалин, що дорівнює приблизно 164 000 вагонів. За оцінкою слідчих, сума завданих збитків довкіллю становить понад 157 млрд грн.

Одночасно, як вважають правоохоронці, голова правління комбінату спільно зі своїм заступником та двома керівниками відділів організували легалізацію видобутих корисних копалин.

За даними Офісу генпрокурора, посадовці використовували потужності підприємства та переробляли видобуті породи на щебеневу продукцію трьох різних фракцій. Її продавали компаніяя, а для надання своїм діям вигляду законності вносили до звітної документації неправдиві відомості про результати переробки корисних копалин.

"У такий спосіб легалізували незаконно видобуті понад 885 тис тонн щебеневої продукції та порожньої породи на загальну суму 33,5 млн грн" - йдеться в повідомленні.

Полтавський ГЗК – власник найбільших запасів залізної руди в Європі і ключовий актив Ferrexpo.

Нагадаємо:

Детективи Бюро економічної безпеки також звинувачують голову правління Полтавського ГЗК групи Ferrexpo також в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та підробці офіційних документів.

У Полтавському ГЗК вважають звинувачення Офісу Генпрокурора та БЕБ безпідставними, які не підтверджуються належними доказами.