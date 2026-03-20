ВАКС почав розгляд об’єднаної справи Насірова та Глімбовського

Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд у об'єднаній справі ексголови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова та забудовника Олександра Глімбовського.

Про це повідомила платформа "ВАКС вирішив".

У лютому 2026 року суд об'єднав два провадження: щодо Насірова про отримання хабаря, та щодо Глімбовського про легалізацію цих коштів.

За версією слідства, Насіров отримав 5,5 млн дол. від власника "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка за відшкодування ПДВ. Його тесть Глімбовський та колишній радник голови ДФС Олександр Костенко також фігурують у справі.

Захист Глімбовського заявив про відсутність складу злочину та недопустимість доказів. Вину бізнесмен не визнав.

Захист Насірова, у свою чергу, просив змінити запобіжний захід із застави на особисте зобов'язання, посилаючись на її обтяжливість та наявність тримання під вартою в іншому провадженні. Суд відмовив йому у клопотанні.

Наступне засідання заплановане на 09:00 30 березня. Суд продовжить слухати вступні промови сторін.

Нагадаємо:

Ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів у квітні 2025 року.

Пізніше Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду обвинувальний акт стосовно особи, наближеної до Насірова, та його радника, які причетні до схеми з легалізації частини хабаря для екскерівника Податкової.

Після повідомлення про підозру Глімбовського у червні 2024 року взяли під варту з заставою в 200 млн грн, яку потім зменшили до 100 млн. В результаті він вніс усього 25 млн грн.