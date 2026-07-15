71% підприємств страждають від дефіциту кадрів – дослідження

Рекордні 71% підприємств у червні назвали брак робочої сили головною перешкодою для своєї діяльності.

Про це йдетсья у дослідженні Інституту економічних досліджень (ІЕД), яке провели у червні серед 471 промислового підприємства.

У червні 2026 року рекордна кількість підприємців (71%) назвали брак робочої сили як основну перешкоду веденню бізнесу під час війни.

У Кіровоградській, Чернівецькій, Львівській, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській та Запорізькій областях ця проблема турбує понад 80% опитаних.

Ще у травні 2026 року про цю проблему повідомляли 69% підприжмців.

Водночас у червні суттєво зменшилися проблеми з пошуком кваліфікованих працівників: із 60,6% до 46,3% скоротилася частка підприємств, яким було важко знайти таких фахівців.

Також 30,4% підприємств у червні зіткнулися з труднощами під час пошуку некваліфікованих працівників.

Після сезонного коригування очікування щодо чисельності працівників залишаються стабільними та близькими до нейтральних значень.

Лише 4,6% підприємств планують збільшити зайнятість упродовж найближчих 3–4 місяців, а ще менша частка – 2% – планує відправити працівників у вимушену відпустку. Очікування щодо кількості працівників у вимушених відпустках також не свідчать про формування нового негативного тренду.

На другому місці серед головних перешкод залишається зростання цін на сировину, матеріали та товари – показник незначно зріс із 49% до 50%. Це вище, ніж минулої зими, але нижче за рекордні наприкінці 2022 року - початку 2023 року.

Нагадаємо:

Дефіцит кадрів в Україні досяг історичного максимуму – його назвали головною перешкодою для ведення бізнесу під час війни 69% підприємств, повідомляє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за результатами щомісячного опитування, проведеного серед 469 промислових підприємств.