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Стало відомо, скільки отримала Україна за рік онлайн-аукціонів з продажу санкційного майна

Альона Кириченко — 22 травня, 12:55
Стало відомо, скільки отримала Україна за рік онлайн-аукціонів з продажу санкційного майна

За рік роботи онлайн-аукціонів з продажу санкційного майна в системі Прозорро.Продажі Україна отримала понад 2 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

У відомстві зазначили, що всі кошти з продажу надійшли до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Організатором торгів є Фонд держмайна України.

За інформацією Мінекономіки, за цей рік відбулося шість успішних продажів санкційного майна. Вартість активів за підсумками торгів зросла майже вдвічі.

Реалізовані лоти:

  • квартира та каменеобробне підприємство "Каштан" колаборанта Володимира Сальдо,
  • квартира та агрокомпанія "Інвестагро" російського олігарха Михайла Шелкова,
  • завод з виробництва упаковки "ПентоПак" російсько-грецького олігарха Івана Саввіді,
  • газобетонний завод "Аерок" російського олігарха Андрія Молчанова.

"Найдорожчим проданим через онлайн-аукціон активом став "Аерок", за нього переможець сплатив майже 1,9 млрд грн. Водночас найбільшим попитом користувалася конфіскована квартира Сальдо в Одесі: за неї змагалося 9 учасників", – повідомили в Мінекономіки.

Нагадаємо:

Фонд держмайна України призупинив реалізацію Ocean Plaza, Демурінського ГЗК та МГЗ через борги й судові процеси.

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Мінекономіки

Стало відомо, скільки отримала Україна за рік онлайн-аукціонів з продажу санкційного майна
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