Альона Кириченко — 6 вересня, 12:35
ДПС повідомила, скільки осіб перетнули кордон на Львівщині за літо
За червень-серпень кордон у Львівській області перетнули понад 4,7 млн осіб та більше 853 тис. транспортних засобів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

За даними ДПС, у серпні зафіксовано рекордні показники – понад 1,7 млн осіб та майже 300 тисяч транспортних засобів.

Зазначається, що перевага у серпні спостерігалась на в’їзд в Україну. Кількість тих, хто прибув, перевищила виїзд більш ніж на 42 тисячі осіб.

Як інформує ДПС, найбільш завантаженими пунктами пропуску залишаються "Краківець" та "Шегині". Середнє завантаження спостерігається у пунктах пропуску "Рава-Руська", "Грушів" та "Угринів", а найменше - у "Нижанковичах" та "Смільниці".

Прикордонники підкреслили, що у вихідні дні навантаження на пункти пропуску зростає.

ДПС нагадала, що у пункті пропуску "Шегині" тривають ремонтні роботи з українського боку, що тимчасово зменшує пропускну спроможність як для легкового, так і для вантажного транспорту.

Нагадаємо:

Станом на 7 серпня з початком літнього сезону пасажиропотік через пункти пропуску Львівської області зріс на 40%, а у вихідні дні – ще на 16% порівняно з буднями.

