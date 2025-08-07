Прикордонники повідомили, які пункти пропуску на Львівщині найбільш завантажені
З початком літнього сезону пасажиропотік через пункти пропуску Львівської області зріс на 40%, а у вихідні дні – ще на 16% порівняно з буднями.
Про це інформує Державна прикордонна служба.
За її даними, ситуація на кордоні станом на 17:42:
Шегині – 150 автомобілів
Краківець – 100 автомобілів
Грушів – 30 автомобілів
Угринів – 25 автомобілів
Нижанковичі – 10 автомобілів
Смільниця та Рава-Руська – працює без затримок.
За інформацією прикордонників, рівень завантаженості пунктів пропуску на Львівщині:
Найбільш завантажені: "Краківець", "Шегині".
Середнє навантаження: "Грушів", "Угринів", "Рава-Руська".
Найменше навантаження: "Смільниця", "Нижанковичі".
Зазначається, що у пункті пропуску "Шегині" тривають ремонтні роботи з українського боку, що тимчасово знижує пропускну здатність як для легкового, так і для вантажного транспорту.
Нагадаємо:
4 серпня пункт пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею тимчасово призупиняв пропуск осіб і транспортних засобів в обох напрямках через відсутнє електропостачання.