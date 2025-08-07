Прикордонники повідомили, які пункти пропуску на Львівщині найбільш завантажені

З початком літнього сезону пасажиропотік через пункти пропуску Львівської області зріс на 40%, а у вихідні дні – ще на 16% порівняно з буднями.

Про це інформує Державна прикордонна служба.

За її даними, ситуація на кордоні станом на 17:42:

Шегині – 150 автомобілів

Краківець – 100 автомобілів

Грушів – 30 автомобілів

Угринів – 25 автомобілів

Нижанковичі – 10 автомобілів

Смільниця та Рава-Руська – працює без затримок.

За інформацією прикордонників, рівень завантаженості пунктів пропуску на Львівщині:

Найбільш завантажені: "Краківець", "Шегині".

Середнє навантаження: "Грушів", "Угринів", "Рава-Руська".

Найменше навантаження: "Смільниця", "Нижанковичі".

Зазначається, що у пункті пропуску "Шегині" тривають ремонтні роботи з українського боку, що тимчасово знижує пропускну здатність як для легкового, так і для вантажного транспорту.

Нагадаємо:

4 серпня пункт пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею тимчасово призупиняв пропуск осіб і транспортних засобів в обох напрямках через відсутнє електропостачання.