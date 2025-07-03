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В Україні зменшилась кількість реєстрації бізнесів

Альона Кириченко — 3 липня, 16:55
В Україні зменшилась кількість реєстрації бізнесів

За перше півріччя 2025 року в Україні зареєстровано 161 264 нові бізнеси, натомість в аналогічний період торік ця кількість складала 176 276.

Про це повідомляє платформа великих даних VKURSI.

Зокрема, 19 215 – юридичних осіб, 142 049 – фізичних осіб-підприємців. Натомість у січні-червні 2024 року було зареєстровано 176 276 нових бізнесів, з них 19 526 – компаній, 156 750 – фізичних осіб-підприємців.

Згідно з дослідженням, у першому півріччі 2025 року пік реєстрацій юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців припав на червень29 554 реєстрації. Найбільше фізичних осіб-підприємців було зареєстровано саме в червні, а юридичних осіб – у березні.

За даними аналітиків, у першому півріччі 2025 року найактивніше реєстрували бізнес у сфері оптової та роздрібної торгівлі. До топ-5 видів діяльності (КВЕД) за кількістю зареєстрованих юридичних осіб увійшли:

  • оптова та роздрібна торгівля — 4 089;
  • надання інших видів послуг — 2 459;
  • переробна промисловість — 1 421;
  • професійна, наукова та технічна діяльність — 1 277;
  • діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування — 1 195.

Найпоширенішими КВЕД серед ФОП стали:

  • оптова та роздрібна торгівля — 54 831;
  • інформація та телекомунікації — 20 176;
  • професійна, наукова та технічна діяльність — 14 908;
  • тимчасове розміщення та організація харчування — 6 873;
  • надання інших видів послуг — 7 354.

Зазначається, що за КВЕДом "Надання інших видів послуг" найпоширенішими видами діяльності серед юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців є:

  • надання послуг перукарнями та салонами краси;
  • діяльність із забезпечення фізичного комфорту;
  • організування поховань і надання суміжних послуг.

Лідером за темпом створення бізнесу є Київ. Загалом тут зареєстрували 25 382 нових бізнеси, найактивніше у сфері:

  • продаж товарів гуртом та вроздріб — 6 043;
  • IT зв’язок та медіа — 4 727;
  • консультації та дослідження — 4 168.

Згідно з дослідженням, загалом у Києві за перше півріччя з’явилося 5 902 компанії та 19 480 ФОП.

Регіонами-лідерами за діловою активністю стали: Дніпропетровська область, де зареєстровано 15 016 нових юридичних і фізичних осіб-підприємців, Львівська12 402, Київська11 725, Одеська область11 575 та Харківська10 566.

Нагадаємо:

У січні-березні 2025 року було зареєстровано 56 826 нових ФОПів, що приблизно на 20% більше, ніж у четвертому кварталі 2024 року (47 347).

Водночас кількість закритих ФОПів зросла помітніше – з 71 975 у IV кварталі 2024 року до 108 242 у першому кварталі 2025 року, що становить приріст понад 50%.

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В Україні зменшилась кількість реєстрації бізнесів
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