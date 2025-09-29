В Україні 91 компанія видалила з власників росіян у 2025: деякі успішно виграють тендери

В Україні 91 компанія видалила зі складу власників громадян Російської Федерації від початку січня 2025 року, попри законодавчу заборону.

Про це свідчать дані Опендатабот.

З них 88 бізнесів активно працюють, а 3 перебувають у стані припинення.

Таких компаній уже 805 від початку повномасштабного вторгнення, із яких 8 змін реєстрації були визнані незаконними.

Третина компаній, що позбулися російського сліду, працює у Києві — 30 бізнесів. Далі йдуть: Одещина — 9 компаній, Харківська, Львівська та Вінницька області — по 7.

Найбільше компаній працює у сфері оптової торгівлі — 15, операцій з нерухомістю (13 бізнесів), роздрібної торгівлі (8), рибного господарства (6), а також у сфері ІТ та консалтингу (5).

Серед компаній, що позбулись російського сліду є і ті, хто активно бере участь у державних тендерах.

Так, компанія "Татнєфть-АЗС-Україна" виграла 43 тендери на суму понад 6,8 мільйона гривень з початку повномасштабного вторгнення. Також серед лідерів компанія "МІРЕКЦ" із 4 тендерами на 122 тисячі гривень та "ВК Сервіс плюс" з 1 тендером на 57 тисяч.

Нагадаємо:

Законодавство, яке регламентує внесення змін у компаніях із російськими власниками, залишається незмінним. Лише окремі категорії громадян Росії можуть здійснювати такі зміни — ті, що легально проживають в Україні або володіють часткою до 10% у статутному капіталі.