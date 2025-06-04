Шмыгаль сообщил, сколько индустриальных парков есть в Украине

В Украине насчитывается около сотни индустриальных парков, из которых 38 созданы за последние полтора года.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам,сейчас в индустриальных парках строятся или построены 25 заводов, возведено более 100 тыс. кв. м промышленной недвижимости, доступно около 200 МВт электрической мощности.

Шмыгаль отметил, чтогосударство предоставляет финансовый ресурс на развитие инфраструктуры в этих локациях. В прошлом году перечислили более 925 млн грн, в этом году предусмотрели в госбюджете 500 млн грн.

"Сегодня регистрируем еще одну такую промышленную площадку в Хмельницкой области. В ее планах наладить переработку агропродукции и создать не менее 350 рабочих мест", - сообщил глава правительства.

Напомним:

В мае Кабинет министров согласовал исключение из Реестра индустриальных (промышленных) парков индустриальные парки iPark, "Яворивский", "Ланновский", E40 Industrial Park.

Впоследствии стало известно, что в Виннице построят новый индустриальный парк для производителей "Формация.Винница".