В Україні засіяли 76% прогнозованих площ під зерновими: регіони-лідери за темпами сівби

Станом на 9 травня українські аграрії засіяли 4,32 млн га ярих зернових та зернобобових культур. Це складає 76% від прогнозованих площ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

За даними відомства, найбільша площа посівів припадає на кукурудзу – 2,9 млн га (73%), ячмінь – 733,4 тис. га (94%), ярої пшениці вже засіяно 212,6 тис. га (93%), гороху – 208,9 тис. га (96%), вівса – 157 тис. га (97%). Гречка засіяна на площі 16,3 тис. га (18%), просо – 15,7 тис. га (20%).

Полтавська область: 509,7 тис. га (пшениця – 4,5 тис. га, ячмінь – 69,1 тис. га, горох – 9,6 тис. га, овес – 3,1 тис. га, кукурудза – 423,2 тис. га);

Кіровоградська область: 352 тис. га (пшениця – 3 тис. га, ячмінь – 35,4 тис. га, горох – 18,7 тис. га, овес – 0,5 тис. га, кукурудза – 288,5 тис. га);

Чернігівська область: 349,7 тис. га (пшениця – 12 тис. га, ячмінь – 13 тис. га, горох – 9,2 тис. га, овес – 23,5 тис. га, кукурудза – 283,5 тис. га);

Черкаська область: 339,8 тис. га (пшениця – 2 тис. га, ячмінь – 30,2 тис. га, горох – 5 тис. га, овес – 0,8 тис. га, кукурудза – 301,4 тис. га).

Сумська область: 294,3 тис. га (пшениця – 21,5 тис. га, ячмінь – 18,2 тис. га, горох – 5,8 тис. га, овес – 9,8 тис. га, кукурудза – 237,1 тис. га).

Крім цього, соняшнику посіяно 3,5 млн га (69%) (Лідер Дніпропетровщина – 446,5 тис. га); сої – 1,3 млн га (55,9%); цукрових буряків – 217,1 тис. га (99%).

Нагадаємо:

В Україні на 2025 рік заплановано засіяти понад 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року.

Станом на 2 травня ярих зернових та зернобобових культур було засіяно 3,25 млн га.