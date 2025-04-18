В Україні найбільша площа посівів припадає на ячмінь: скільки посіяли інших культур

В Україні серед ярих зернових культур найбільша площа посівів припадає на ячмінь – 656,2 тис. га, ярої пшениці вже засіяно 169,4 тис. га, гороху – 189,4 тис. га, вівса – 139,5 тис. га, кукурудзи – 69,5 тис. га.

Про це повідомляє пресслужба Міністрерства аграрної політики та продовольства.

Регіони-лідери за темпами сівби:

Одеська область: 113,2 тис. га (пшениця – 6,5 тис. га, ячмінь – 35,2 тис. га, горох – 62 тис. га, овес – 1,5 тис. га);

Хмельницька область: 92,4 тис. га (пшениця – 10,9 тис. га, ячмінь – 74,5 тис. га, горох – 2,6 тис. га, овес – 2,5 тис. га, кукурудза – 0,8 тис. га);

Полтавська область: 91,2 тис. га (пшениця – 4,5 тис. га, ячмінь – 69,1 тис. га, горох – 9,6 тис. га, овес – 3,1 тис. га, кукурудза – 4,9 тис. га);

Тернопільська область: 90,9 тис. га (пшениця – 14 тис. га, ячмінь – 64,1 тис. га, горох – 4,1 тис. га, овес – 5,3 тис. га, кукурудза – 2,7 тис. га);

Вінницька область: 82,1 тис. га (пшениця – 11,5 тис. га, ячмінь – 53 тис. га, горох – 7 тис. га, овес – 1,1 тис. га, кукурудза – 9,5 тис. га).

Загалом, як повідомили в Мінагрополітики, станом на 18 квітня аграрії всіх областей України засіяли 1 247,2 тис. га ярих зернових та зернобобових культур.

Крім того, за даними відомства, соняшнику засіяно 244 тис. га, цукрових буряків – 142,6 тис. га, сої – 16,1 тис. га.

Нагадаємо:

Станом на 11 квітня аграрії всіх областей України засіяли 1 058,6 тис. га ярих зернових та зернобобових культур. В Запорізькій області почали сіяти кукурудзу.