В Україні існує понад 50 тисяч ФОПів залучених до протиправних схем – БЕБ

В Україні сьогодні існує понад 50 тисяч ФОПів, що залучені до протиправних схем.

Про це повідомив керівник Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук.

"Переважно це молодь, тобто студенти, які за винагороду надають свої електроні ключі для відкриття банківських рахунків. Їх використання в комплексі з використанням персональних даних власників може дозволити зменшити сплату податків підприємствами реального сектору економіки орієнтовно на 70 млрд грн щорічно", – розповів він.

Крім цього, як зазначив в.о. директора БЕБ Сергій Перхун, у кримінальних провадженнях БЕБ рішеннями Держфінмоніторингу лише протягом цього року зупинено майже 30 млн грн на банківських рахунках підприємств, які мають ознаки "фіктивності".

Він запропонував створити Центр протидії податковим правопорушенням, який працюватиме за сприяння БЕБ, Державної служби фінансового моніторингу та Державної податкової служби, щоб протидіяти схемам використання ФОПів для ухилення від сплати податків та виведення коштів у готівку.

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