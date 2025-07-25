Розвиток агробізнесу в Україні: на одну закриту компанію припадає 2,5 нових

В Україні агробізнес розвивається: наразі на одну закриту компанію припадає 2,5 нових.

Про це свідчать дані Опендатабот.

8 644 агрокомпанії загалом зареєстрували в Україні з 2021 року. Найактивнішим був 2021 рік — тоді з’явилося 2 678 компаній. Цьогоріч вже зареєстрували 869 нових агропідприємств.

Найактивніше агробізнес відкривали в Одеській області – зареєстровано 612 нових компаній. Майже не відстають Київ (600), Львівщина (597), Вінниччина (591) та Дніпропетровщина (535).

Водночас 3 416 аграрних підприємств закрилось з 2021 по 2025 роки в Україні. Найбільше припинень відбулося у 2021 році — 1 070 компаній. Цьогоріч 536 агрокомпаній вирішили закритись.

Найбільше агрокомпаній закрилось так само на Одещині — 606. Також багато закриттів на Дніпропетровщині (225), та Хмельниччині (201)

1738 агрокомпаній релокувались до інших регіонів за цей час. З них 346 агробізнесів переїхали до західних областей України за останні 5 років. Майже половина релокантів, що вирішили переїхати на захід, обрали Львівщину.

В повідомленні зазначається, що деякі агрокомпанії, що відкрились за цей час, впевнено нарощують статки.

"Фармзаат Україна" – за 2024 рік дохід компанії виріс у 3,3 раза та сягнув 770 млн грн.

"Нива-плюс" – торік компанія заробила 530 млн грн, що у півтора раза більше, ніж у 2023.

"Агропромтехніка" – дохід виріс у 2,7 раза за рік та склав 392 млн грн.

"Краснопавлівський КХП" – 308 млн грн, що в 1,3 рази більше, ніж у 2023.

"Агрофірма Малинівська" – за рік дохід компанії виріс у 2,8 раза, до 299 млн грн.

Нагадаємо:

39% аграрних компаній в Україні постають перед труднощами в пошуку персоналу.