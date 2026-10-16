"Сирне королівство" згортає бізнес в Україні

Мережа магазинів "Сирне королівство", яке спеціалізується на продажі сирів із різних країн світу, згортає бізнес в Україні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті "Сирного королівства".

"13 років ми служили вам та ділилися найкращими смаками. На жаль, ми змушені зупинити роботу магазинів. Дукуємо вам, що були з нами", – зазначили там.

Спеціалізована сирна мережа налічувала 84 магазини та пропонувала понад сто видів європейського сиру.

За роки повномасштабної війни мережа втратила близько 60% своїх магазинів. Влітку 2025 року внаслідок російської атаки було повністю знищено головний офіс компанії в Києві, вигоріли сервери з базами даних.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, під час атаки на Київ 23 червня російські шахеди знищили офіс компанії "Сирне королівство".