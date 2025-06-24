Під час атаки на Київ 23 червня російські шахеди знищили офіс компанії "Сирне королівство".

Про це йдеться на сторінці компанії у Facebook.

Повідомляється, що у той момент співробітників в офісі не було.

"Офіс вигорів вщент. Разом із ним – усі сервери з базами даних і документи. Наші магазини – 48 команд, 250 працівників по всій країні - продовжують роботу. Втім через те, що всі сервери знищені, є певні незручності", – зазначає компанія.

Facebook компанії

Нагадаємо:

Вночі проти 23 червня російська армія пошкодила електричні мережі в Києві.