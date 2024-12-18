Сім'я Порш-Пієх вимагає закриття заводів Volkswagen у Німеччині

Сім'я Порше-Пієх, яка контролює акціонерів Volkswagen, все більше стурбована відсутністю прогресу в реструктуризації німецького автовиробника і наполягає на закритті кількох німецьких заводів.

Про це повідомляє Financial Times.

Сім'я, яка контролює Porsche SE і через неї володіє 31,9% акцій Volkswagen, чітко дала зрозуміти, що для досягнення довгострокової конкурентоспроможності необхідно реструктуризувати бізнес.

За оцінками LSEG, дивіденди Volkswagen, одне з найважливіших джерел грошових надходжень для Porsche SE, знизяться до 6,75 євро з 9 євро торік.

Минулого тижня Porsche SE попередила, що може знизити вартість своєї частки в найбільшому автовиробнику Європи до 20 мільярдів євро (20,99 млрд дол).

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Нагадаємо:

Працівники німецького автобудівного концерну Volkswagen у понеділок, 2 грудня, розпочали попереджувальний страйк. Він триватиме по дві години для працівників кожної зі змін на дев'яти із десяти заводів VW у Німеччині.

Volkswagen відмовився від низки трудових угод, включаючи гарантію збереження робочих місць до 2029 року, що підвищує ймовірність скорочень з 2024 року.

Volkswagen очікує, що 2024 року буде поставлено менше транспортних засобів, ніж у 2023 році, що стало четвертим падінням продажів за п’ять років.

Робітники Volkswagen посилили тиск на керівництво компанії новими страйками на німецьких заводах, оскільки мав розпочатися четвертий раунд переговорів у все більш запеклому протистоянні через скорочення заробітної плати та закриття заводів.