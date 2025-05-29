Восстановление квот на импорт украинской агропродукции в ЕС: Шмыгаль не видит угроз

Премьер-министр Денис Шмыгаль не видит угроз в краткосрочной перспективе из-за восстановления Евросоюзом квоты на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины, которые были отменены в начале полномасштабного вторжения.

Об этом он сказал Шмыгалю на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндской Республики Петтером Орпо 28 мая, передает "Интерфакс-Украина".

"До полномасштабного вторжения с Европой уже действовала зона свободной торговли, она с 6 июня продолжит действовать", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что есть предварительная договоренность с Европейской комиссией, что зона свободной торговли в объеме квот 7/12 будет действовать до момента принятия изменений в статью №29 Соглашения об ассоциации.

"Мы понимаем, что этот семимесячный объем, который мы будем иметь в квотах, будет достаточным, чтобы Украина не почувствовала ухудшения условий, которые мы имели на протяжении предыдущих трех лет", - подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, премьер заявил, что он надеется, что еще в 2025 году будут подписаны изменения с Еврокомиссией в статью №29 Соглашения об ассоциации.

"Соответственно и украинский, и европейский бизнес, который уже имеет подписанные контракты в рамках заключенных объемов и квот, не почувствует ухудшения", - надеется Шмыгаль.

Он подчеркнул, что вопрос торговли с ЕС для Украины является важным.

"Угроз, по состоянию на сегодня в ухудшении условий, в краткосрочной перспективе, нет. Есть необходимость оперативно заключить изменения в Соглашение об ассоциации", - заявил Шмыгаль.

Напомним:

Европейский Союз решил восстановить квоты на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины, которые были отменены в начале полномасштабного вторжения 2022 года для поддержки украинских фермеров, обновленные ограничения вступят в силу 6 июня.

Квоты станут временной мерой, будут действовать до конца 2025 года, и составят 7/12 от обычных годовых объемов. Сейчас ЕС работает над пересмотром углубленной и всеобъемлющей зоны торговли между ЕС и Украиной.

Украина предупреждала, что отмена беспошлинной торговли с ЕС может иметь "действительно разрушительные" последствия, особенно на фоне неопределенности относительно военной поддержки со стороны США.