Шляхопровід в Херсоні за мільярд гривень: прокуратура вимагає розірвати договір

Прокуратура хоче через суд добитися розірвання договору на будівництво шляхопроводу в Херсоні загальною вартістю понад 1,1 мільярда гривень.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Херсонська обласна прокуратура звернулася до суду в інтересах держави з позовом про розірвання договору на будівництво шляхопроводу в місті Херсоні, укладеного між уповноваженим органом державної влади та суб'єктом господарювання, загальною вартістю понад 1,1 млрд грн.

Прокурорами встановлено, що договір укладений ще 2021 році продовжує діяти, однак тривалий час не виконується, при цьому залишок бюджетних коштів, передбачених до сплати підряднику, становить 731 млн грн.

У 2024–2025 роках замовник зафіксував часткове руйнування об'єкта будівництва і неодноразово повідомляв про це підряднику.

"Водночас жодних активних дій щодо фіксації погіршення технічного стану споруди та усунення виявлених недоліків вжито не було", – говориться у повідомленні.

Через аварійний стан шляхопроводу та загрозу безпеці дорожнього руху рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рух автотранспорту на ділянці було закрито.

"За таких обставин подальша дія договору створює реальний ризик неефективного використання бюджетних коштів без досягнення результату", – переконані у прокуратурі.

Виявлені порушення стали підставою для звернення прокурора до суду з метою захисту інтересів держави та збереження бюджетних ресурсів.

