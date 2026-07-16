Федоров розповів, як Міноборони зекономило мільярди доларів на відкритих тендерах

Міністерство оборони зекономило близько 100 мільйонів доларів на тендерах на закупівлю артилерійських снарядів та ще мільярди доларів на тендерах на закупівлю дронів.

Про це повідомив виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Федоров на брифінгу.

На тендері на закупівлю далекобійних артилерійських снарядів було п'ять компаній-переможців, після чого ще доєдналася шоста. Завдяки цьому на кожному снаряді вдалося зекономити близько 1000 дол., каже Федоров.

Потім Міноборони запустило тендер на "Кримстрайк" – 160 тис. далекобійних дронів. На цей тендер подалося 59 компаній. В.о. міністра оборони зазначив, що це дозволило зекономити 20-30% вартості дронів.

Бюджет на дрони становив понад 20 млрд доларів. "20 відсотків зекономити на цих грошах – це великі гроші, які ми можемо інвестувати в щось інше", – каже Федоров.

Крім того, з початком тендерів Міноборони зупинило багато контрактів, які українські компанії підписували напряму з іноземцями.

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Нагадаємо:

Вранці у четвер у Києві, неподалік від Офісу президента, та в низці інших міст по всій країні проходять акції на підтримку в.о. міністра оборони Михайла Федорова.

Федоров підбив підсумки на посаді міністра оборони, розповів, що не встиг зробити і запевнив, що продовжує свою місію, щоб "перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації".