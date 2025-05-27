Суд конфіскував активи підсанкційного власника мережі АЗС

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 26 травня наклала санкції на громадянина РФ Олексія Попова, власника мережі АЗС, що працює на тимчасово окупованій території.

Про це повідомила пресслужба Апеляційної палати ВАКС.

Суд першої інстанції – ВАКС – 24 квітня 2025 року відмовив Міністерству юстиції у задоволенні позову про конфіскацію активів, але Апеляційна палата скасувала це рішення та ухвалила нове на користь позивача.

Суд стягнув у дохід держави транспортні засоби, об’єкти нерухомості, корпоративні права та кошти підсанкційного бізнесмена.

Рішення про стягнення активів у дохід держави набуло законної сили та не підлягає подальшому оскарженню.

Олексій Попов - засновник ПП "Юг Ойл" та ТОВ "Транс Ойл 1", які входять у групу компаній Oil Transit, передає "Інтерфакс-Україна".

Основна діяльність цієї групи – продаж палива. Група володіє мережею автозаправних станцій у Запорізькій та Херсонській областях, а також нафтобазою у Вінницькій області.

За даними Мін'юсту, Попов є громадянином РФ, після початку повномасштабного вторгнення він залишився на окупованій РФ території і продовжив підприємницьку діяльність.

За інформацією міністерства, він контролює мережу АЗС "Oil Transit" та співпрацює з окупаційною владою через компанію "Фенікс", яка постачає пальне на окуповані території.

Галузеве видання enkorr писало, що загалом Oil Transit володіла близько 10 АЗС, здебільшого на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо:

Мін'юст України просив Вищий антикорупційний суд застосувати санкції у вигляді стягнення активів в дохід держави російської "Татнафти" в Україні на близько 2 мільярди гривень.